Милота дня. Игроки детской команды "Ювентуса" устроили живой коридор для Рэмси

15 июля, в понедельник, "Ювентус" представил полузащитника Аарона Рэмси. Игроки детской команды "бьянконери" подготовили для 28-летнего валлийца живой коридор. Футболисты скандировали имя новичка итальянского клуба.

Ранее стало известно, что Рэмси будет выступать в "Ювентусе" под 8-м номером.

В прошлом сезоне хавбек выступал за "Арсенал", где провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.