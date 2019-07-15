Милота дня. Игроки детской команды "Ювентуса" устроили живой коридор для Рэмси

15 июля, в понедельник, "Ювентус" представил полузащитника Аарона Рэмси. Игроки детской команды "бьянконери" подготовили для 28-летнего валлийца живой коридор. Футболисты скандировали имя новичка итальянского клуба.
Ранее стало известно, что Рэмси будет выступать в "Ювентусе" под 8-м номером.
В прошлом сезоне хавбек выступал за "Арсенал", где провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.
🎵👏 AARON, AARON RAMSEY, RAMSEY! 🎵👏#WelcomeAaron pic.twitter.com/IxeVJVqP1R— JuventusFC (@juventusfcen) 15 июля 2019 г.
Where's @aaronramsey? 😁#WelcomeAaron pic.twitter.com/CkQczbTQMN— JuventusFC (@juventusfcen) 15 июля 2019 г.
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