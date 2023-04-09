Милинкович-Савич заявил, что намерен поднять «Лацио» как можно выше

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился своими впечатлениями от победного матча с «Ювентусом» (2:1).

«Был сложный период для меня, начавшийся после чемпионата мира. Но я забил «Монце», забил и сегодня. Я хочу поднять «Лацио» как можно выше, мы вторые, и я надеюсь, там и останемся, — цитирует слова Милинковича-Савича cittaceleste.it.

В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со «Специей».

«Лацио» прервал трехматчевую победную серию «Ювентуса» и занимает второе место в серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).