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Сегодня, 08:48

Милинкович-Савич заявил, что намерен поднять «Лацио» как можно выше

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился своими впечатлениями от победного матча с «Ювентусом» (2:1).

«Был сложный период для меня, начавшийся после чемпионата мира. Но я забил «Монце», забил и сегодня. Я хочу поднять «Лацио» как можно выше, мы вторые, и я надеюсь, там и останемся, — цитирует слова Милинковича-Савича cittaceleste.it.

В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со «Специей».

«Лацио» прервал трехматчевую победную серию «Ювентуса» и занимает второе место в серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).

ФК Лацио
ФК Ювентус
0
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Луис Альберто доволен победой «Лацио» над «Ювентусом»

Дзакканьи стал первым итальянцем в этом сезоне с 10 голами в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 29 5 11 13 25-45 26
18
 Верона 29 5 7 17 24-43 22
19
 Кремонезе 29 2 10 17 26-54 16
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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7.04 18:00
Салернитана – Интер
 1 : 1
7.04 20:00
Лечче – Наполи
 1 : 2
7.04 22:00
Милан – Эмполи
 0 : 0
8.04 13:30
Удинезе – Монца
 2 : 2
8.04 15:30
Фиорентина – Специя
 1 : 1
8.04 17:30
Аталанта – Болонья
 0 : 2
8.04 17:30
Сампдория – Кремонезе
 2 : 3
8.04 19:30
Торино – Рома
 0 : 1
8.04 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 1
8.04 21:45
Лацио – Ювентус
 2 : 1
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 27 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 20 1 0
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