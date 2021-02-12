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Милинкович-Савич рассказал о стычке с фанатами «Ромы»

02:29
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признался, что у него однажды произошла стычка с фанатами «Ромы». Однако сербу удалось блестяще разрядить ситуацию.

«Однажды после обеда я шел домой и меня заметила группа фанатов «Ромы». Они оскорбляли меня. Я решил не провоцировать, а вместо этого купить им ящик пива. В итоге мы обнялись и сделали селфи», — приводит LazioLand слова Милинковича-Савича.

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