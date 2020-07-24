Милинкович-Савич принял решение остаться в «Лацио». Им интересовались «МЮ» и «ПСЖ»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился мнением о том, где продолжит карьеру.

— Моя цель с первого дня состояла в том, чтобы играть в Лиге чемпионов с «Лацио», теперь мы наконец достигли этого, — приводит слова Милинковича-Савича Sky Sport Italia. — Я счастлив здесь и сосредоточен на «Лацио». У меня есть контракт на много лет, и поэтому... я остаюсь. Мой агент подумает обо всем остальном.

Ранее сообщалось, что 25-летним сербом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».