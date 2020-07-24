Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Милинкович-Савич принял решение остаться в «Лацио». Им интересовались «МЮ» и «ПСЖ»

11:53
Теги:

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился мнением о том, где продолжит карьеру.

— Моя цель с первого дня состояла в том, чтобы играть в Лиге чемпионов с «Лацио», теперь мы наконец достигли этого, — приводит слова Милинковича-Савича Sky Sport Italia. — Я счастлив здесь и сосредоточен на «Лацио». У меня есть контракт на много лет, и поэтому... я остаюсь. Мой агент подумает обо всем остальном.

Ранее сообщалось, что 25-летним сербом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир