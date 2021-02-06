Милинкович-Савич мечтает перейти в «Реал»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич рассказал о клубе своей мечты.

«Я всегда мечтал играть за «Реал». С детства. Это главная цель в моей карьере. И я сделаю все, чтобы достичь ее», — приводит слова футболиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Nova TV.

Контракт 25-летнего серба с римским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.