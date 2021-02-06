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Милинкович-Савич мечтает перейти в «Реал»

18:37
Сергей Милинкович-Савич. Фото Reuters
Сергей Милинкович-Савич. Фото Reuters
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич рассказал о клубе своей мечты.

«Я всегда мечтал играть за «Реал». С детства. Это главная цель в моей карьере. И я сделаю все, чтобы достичь ее», — приводит слова футболиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Nova TV.

Контракт 25-летнего серба с римским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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