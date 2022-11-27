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Сегодня, 10:26

Милинкович-Савич хочет продолжить карьеру в «Реале»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хотел бы перейти в мадридский «Реал», сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, интересен ли футболист мадридцам — не сообщается. Однако сам хавбек хотел бы уже этой зимой сменить команду.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Милинкович-Савич был вызван в сборную Сербии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сербы встретятся в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
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7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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