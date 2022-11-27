Милинкович-Савич хочет продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хотел бы перейти в мадридский «Реал», сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, интересен ли футболист мадридцам — не сообщается. Однако сам хавбек хотел бы уже этой зимой сменить команду.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Милинкович-Савич был вызван в сборную Сербии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сербы встретятся в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.