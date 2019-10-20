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Милик сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с «Наполи»

09:29
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик заявил, что обсуждает новый контракт с клубом. Накануне его команда обыграла «Верону» (2:0) в чемпионате Италии, а сам поляк сделал дубль.

— Мы обсуждаем продление контракта. Посмотрим, что будет дальше, но я очень счастлив в «Наполи», — цитирует футболиста Football Italia. — Я пока не могу сказать больше, мой агент ведет переговоры с клубом.

25-летний нападающий в текущем сезоне провел четыре матча за «Наполи» и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2021 года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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