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Милик подпишет контракт с «Марселем» до 2025 года

16:01
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик станет игроком «Марселя». Он подпишет контракт с французским клубом до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Медицинское обследование перед заключением договора назначено на завтра, 19 января.

Неаполитанцы получат за футболиста 8 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Милик в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон.

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