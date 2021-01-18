Милик подпишет контракт с «Марселем» до 2025 года
16:01
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик станет игроком «Марселя». Он подпишет контракт с французским клубом до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Медицинское обследование перед заключением договора назначено на завтра, 19 января.
Неаполитанцы получат за футболиста 8 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
Милик в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон.
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