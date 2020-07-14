Милик отказался продлевать контракт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик отклонил два предложения о продлении контракта, сообщает Maxifoot. Контракт игрока рассчитан до лета следующего года. Неаполитанцы намерены пересмотреть планы в его отношении.

«Наполи» не хочет, чтобы 26-летний поляк ушел в качестве свободного агента. Клуб хочет получить за него от 45 до 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что он достиг предварительной договоренности с «Ювентусом».

В текущем сезоне-2019/20 Милик провел 30 матчей и забил 13 голов. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона.