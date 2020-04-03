Милик хочет получать в «Наполи» 5 миллионов евро за сезон

Нападающий Аркадиуш Милик и руководство «Наполи» продолжают переговоры по новому контракту. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис предложил 26-летнему поляку новый договор с годовой зарплатой в 4 миллиона евро. Но игрок ответил отказом, сообщает Tuttosport.

Милик хочет получать 5 миллионов евро за сезон и иметь определенные гарантии на место в стартовом составе команды.

В настоящее время нападающий 2,5 миллиона за год, имея на руках контракт до июня 2021 года.

Милик был приобретен «Наполи» летом 2016 года за 32 миллиона евро. В 22 матчах нынешнего сезона поляк забил 12 мячей.