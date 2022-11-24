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Сегодня, 18:51

«Милан» заинтересован в приобретении трех игроков «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» стремится приобрести трех игроков «Челси» — полузащитников Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша и Рубена Лофтус-Чика, сообщает The Sun.

Однако, по данным источника, у итальянской команды не самые лучшие отношения с командой АПЛ, так как «Милан» решил держать Тьемуэ Бакайоко на скамейке запасных из-за обязательства купить игрока, если он сыграет определенное количество игр.

24-летний Пулишич в текущем сезоне сыграл за лондоский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативныъ паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

29-летний Зиеш провел за «Челси» в этом сезоне 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

26-летний Лофтус-Чика сыграл за «синих» в сезоне-2022/23 20 матчей и отдал одну голевую передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Источник: The Sun

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Кристиан Пулишич
ФК Милан
ФК Челси
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
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