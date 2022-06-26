«Милан» заинтересован в покупке защитника Ачерби
Защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Милане», сообщает ITASportPress.
По данным источника, футболиста хочет видеть в миланском клубе главный тренер Стефано Пиоли. Детали возможной сделки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что Ачерби может продолжить карьеру в «Монце», которая вышла в серию А.
В минувшем сезоне Ачерби провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
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7
|Фиорентина
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8
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9
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10
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
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|0
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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|14.08
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Монца – Торино
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|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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|14.08
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Верона – Наполи
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