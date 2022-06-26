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Сегодня, 08:26

«Милан» заинтересован в покупке защитника Ачерби

Виктория Кравченко
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Защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Милане», сообщает ITASportPress.

По данным источника, футболиста хочет видеть в миланском клубе главный тренер Стефано Пиоли. Детали возможной сделки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Ачерби может продолжить карьеру в «Монце», которая вышла в серию А.

В минувшем сезоне Ачерби провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Франческо Ачерби
ФК Лацио
ФК Милан
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