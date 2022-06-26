«Милан» заинтересован в покупке защитника Ачерби

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Милане», сообщает ITASportPress.

По данным источника, футболиста хочет видеть в миланском клубе главный тренер Стефано Пиоли. Детали возможной сделки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Ачерби может продолжить карьеру в «Монце», которая вышла в серию А.

В минувшем сезоне Ачерби провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.