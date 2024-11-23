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Сегодня, 22:00

«Милан» и «Ювентус» не выявили победителя в матче серии А

Алина Савинова
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Николо Савона и Тео Эрнандес.
Фото Reuters

«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 13-го тура серии А — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Ювентус» продлил серию без поражений во всех турнирах до шести игр. Клуб из Турина с 25 очками занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. «Милан» (19) располагается на строчку ниже. Команда не проигрывает на протяжении последних четырех встреч.

Следующий матч в серии А «зебры» проведут 1 декабря против «Лечче». «Дьяволы» днем ранее сыграют с «Эмполи».

Италия. Серия А. 13-й тур
23 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Ювентус

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
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«Милан» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
2
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
3
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
4
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
5
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
6
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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23.11 17:00
Верона – Интер
 0 : 5
23.11 20:00
Милан – Ювентус
 0 : 0
23.11 22:45
Парма – Аталанта
 - : -
24.11 14:30
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.11 17:00
Комо – Фиорентина
 - : -
24.11 17:00
Торино – Монца
 - : -
24.11 20:00
Наполи – Рома
 - : -
24.11 22:45
Лацио – Болонья
 - : -
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