«Милан» и «Ювентус» не выявили победителя в матче серии А
«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 13-го тура серии А — 0:0.
Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.
«Ювентус» продлил серию без поражений во всех турнирах до шести игр. Клуб из Турина с 25 очками занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. «Милан» (19) располагается на строчку ниже. Команда не проигрывает на протяжении последних четырех встреч.
Следующий матч в серии А «зебры» проведут 1 декабря против «Лечче». «Дьяволы» днем ранее сыграют с «Эмполи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
2
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
3
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
4
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
5
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
6
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
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38 тур
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|0 : 5
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
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