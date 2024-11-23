«Милан» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 23 ноября

«Милан» и «Ювентус» сыграют в 13-м туре чемпионата Италии в субботу, 23 ноября. Матч, который начнется в 20.00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане.

Матч «Милан» — «Ювентус» в прямом эфире будут транслировать телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (оба варианта — при наличии подписки).

За ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Ювентус» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В 12 турах серии А «Милан» набрал 18 очков и шел на 7-м месте в таблице, «Ювентус» — с 24 очками был 6-м.

В прошлом сезоне чемпионата Италии один матч этих соперников закончился победой «Старой синьоры» (1:0 22 октября), а во втором команды сыграли вничью (0:0 27 апреля).