Дубль Кьезы принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

«Ювентус» обыграл «Милан» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Федерико Кьеза, еще один мяч забил Уэстон Маккенни. У хозяев гол в активе Давиде Калабрии.

«Милан» с 37 очками остался на первом месте. У «Ювентуса» 30 очков и четвертое место.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Милан» — «Ювентус» — 1:3 (1:1)

Голы: Кьеза, 18 (0:1). Калабрия, 41 (1:1). Кьеза, 62 (1:2). Маккенни, 76 (1:3).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия (Конти, 81), Романьоли, Кьер (Калюлю, 81), Эрнандез, Самуэль Кастильехо (Коломбо, 87), Далот (Мальдини, 81), Кессье, Хауге (Диас, 67), Хакан Чалханоглу, Леан.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи, Фработта (Мерих Демирал, 87), Кьеза (Кулушевски, 63), Бентанкур (Артур, 74), Рабьо, Рэмси (Бернардески, 74), Криштиану Роналду, Дибала (Маккенни, 64).

Предупреждения: Бентанкур, 60. Данилу, 72. Романьоли, 90.

Судья: Иррати.

6 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».