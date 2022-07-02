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«Милан» выкупил у «Ромы» права на Флоренци

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» объявил на официальном сайте о переходе Алессандро Флоренци из «Ромы». Игрок подписал контракт с «россонери» до 30 июня 2025 года.

Ранее Флоренци выступал за «Милан» в сезоне-2021/22 на правах аренды. Он продолжит выступать за миланскую команду под номером 25.

В минувшем сезоне «Милан» выиграл чемпионат Италии. Флоренци принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Алессандро Флоренци
Футбол
ФК Милан
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