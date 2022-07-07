«Милан» выкупил полузащитника Мессиаса у «Кротоне»

«Милан» объявил о выкупе полузащитника «Кротоне» Жуниора Мессиаса.

«Россонери» подписали контракт с 31-летним бразильцем до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне Мессиас выступал за «Милан» на правах аренды, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи в 32 матчах за команду.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся действующему чемпиону Италии в 4,5 миллиона евро.