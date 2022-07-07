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«Милан» выкупил полузащитника Мессиаса у «Кротоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» объявил о выкупе полузащитника «Кротоне» Жуниора Мессиаса.

«Россонери» подписали контракт с 31-летним бразильцем до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне Мессиас выступал за «Милан» на правах аренды, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи в 32 матчах за команду.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся действующему чемпиону Италии в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2022-07-07/official-statement-messias-junior
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