«Милан» выкупил Кьера у «Севильи»
12:38
«Милан» объявил о выкупе у «Севильи» защитника Симона Кьера.
В заявлении на официальном сайте «россонери» говорится, что 31-летний датчанин подписал с клубом контракт до конца июня 2022 года.
Кьер присоединился к «Милану» зимой 2020 года на правах аренды. Защитник провел за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями. Сообщается, что датчанин обошелся итальянскому клубу в 3,5 миллиона евро.
Official Statement: @simonkjaer1989 ?? https://t.co/HWXtKwfjCJ— AC Milan (@acmilan) July 15, 2020
Comunicato Ufficiale: Simon Kj?r ?? https://t.co/y2iVc6phL5 #SempreMilan pic.twitter.com/nDb8FV8SFV
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