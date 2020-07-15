«Милан» выкупил Кьера у «Севильи»

«Милан» объявил о выкупе у «Севильи» защитника Симона Кьера.

В заявлении на официальном сайте «россонери» говорится, что 31-летний датчанин подписал с клубом контракт до конца июня 2022 года.

Кьер присоединился к «Милану» зимой 2020 года на правах аренды. Защитник провел за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями. Сообщается, что датчанин обошелся итальянскому клубу в 3,5 миллиона евро.