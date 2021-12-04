«Милан» возобновил интерес к Юмтити
«Милан» возобновил интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, сообщает Sport.es.
По информации источника, 28-летний француз находится в поиске нового клуба в связи с отсутствием игровой практики. Сообщается, что «россонери» могли подписать игрока в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.
В сезоне-2021/22 Юмтити не провел ни одного матча за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/mercado-fichajes/umtiti-vuelve-agenda-milan-12941993
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