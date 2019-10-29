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«Милан» включился в борьбу за Ракитича

12:54
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. В борьбу за 33-летнего хорвата включился «Милан», утверждает La Gazetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что на Ракитича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер». «Барселона» уже согласилась отпустить полузащитника в зимнее трансферное окно.

Ракитич недоволен недостатком игровых минут в каталонском клубе. В текущем сезоне ла лиги он выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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