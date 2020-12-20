«Милан» видит в Фернандо Льоренте замену Ибрагимовичу
13:05
Форвард «Наполи» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.
По данным источника, миланский клуб в срочном порядке ищет замену травмированному нападающему Златану Ибрагимовичу, который выбыл на несколько недель.
Сообщалось, что на 35-летнего испанца претендует «Сампдория», которая уже договорилась с игроком о контракте.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Льоренте не выходил на поле.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю