«Милан» видит в Фернандо Льоренте замену Ибрагимовичу

Форвард «Наполи» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб в срочном порядке ищет замену травмированному нападающему Златану Ибрагимовичу, который выбыл на несколько недель.

Сообщалось, что на 35-летнего испанца претендует «Сампдория», которая уже договорилась с игроком о контракте.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Льоренте не выходил на поле.