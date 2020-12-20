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«Милан» видит в Фернандо Льоренте замену Ибрагимовичу

13:05
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Форвард «Наполи» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб в срочном порядке ищет замену травмированному нападающему Златану Ибрагимовичу, который выбыл на несколько недель.

Сообщалось, что на 35-летнего испанца претендует «Сампдория», которая уже договорилась с игроком о контракте.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Льоренте не выходил на поле.

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