«Милан» победил «Верону», Хименес забил единственный гол

«Милан» в матче 25-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Верону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил Сантьяго Хименес.

После этого матча «Милан» с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Верона» с 23 очками — на 15-й строчке.