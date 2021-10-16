«Милан» одержал волевую победу в матче с «Вероной» и вышел на первое место
«Милан» победил «Верону» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Италии.
По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Джанлука Капрари и Антонин Барак. Во втором тайме «Милан» забил трижды. Голы в активе Оливье Жиру и Франка Кессье (с пенальти), а автогол Корая Гюнтера оказался решающим.
«Милан» набрал 22 очка и вышел на первое место. У «Наполи» 21 очко и второе место при матче в запасе. «Верона» имеет восемь очков и 13-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Милан» — «Верона» — 3:2 (0:2)
Голы: Капрари, 7 (0:1). Барак, 24 — с пенальти (0:2). Жиру, 59 (1:2). Кессье, 76 — с пенальти (2:2). Гюнтер, 78 — в свои ворота (3:2).
«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия, Томори, Балло-Туре, Беннасер (Ибрагимович, 77), Кессье, Мальдини (Крунич, 46), Жиру (Тонали, 82), Ребич (Леан, 36), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 46).
«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Чеккерини (Шутало, 46), Казале, Мигел Велозу (Тамез, 60), Лазович (Канчелльери, 79), Барак, Илич, Калинич (Лазанья, 64), Капрари (Симеоне, 60).
Предупреждения: Чеккерини, 5. Калинич, 25. Казале, 38. Мигел Велозу, 54. Балло-Туре, 81.
Судья: Пронтера.
16 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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