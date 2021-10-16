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«Милан» одержал волевую победу в матче с «Вероной» и вышел на первое место

16 октября, 23:45
«Милан» обыграл «Верону». Фото ФК «Милан»
«Милан» обыграл «Верону». Фото ФК «Милан»
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«Милан» победил «Верону» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Джанлука Капрари и Антонин Барак. Во втором тайме «Милан» забил трижды. Голы в активе Оливье Жиру и Франка Кессье (с пенальти), а автогол Корая Гюнтера оказался решающим.

«Милан» набрал 22 очка и вышел на первое место. У «Наполи» 21 очко и второе место при матче в запасе. «Верона» имеет восемь очков и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Милан» — «Верона» — 3:2 (0:2)

Голы: Капрари, 7 (0:1). Барак, 24 — с пенальти (0:2). Жиру, 59 (1:2). Кессье, 76 — с пенальти (2:2). Гюнтер, 78 — в свои ворота (3:2).

«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия, Томори, Балло-Туре, Беннасер (Ибрагимович, 77), Кессье, Мальдини (Крунич, 46), Жиру (Тонали, 82), Ребич (Леан, 36), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 46).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Чеккерини (Шутало, 46), Казале, Мигел Велозу (Тамез, 60), Лазович (Канчелльери, 79), Барак, Илич, Калинич (Лазанья, 64), Капрари (Симеоне, 60).

Предупреждения: Чеккерини, 5. Калинич, 25. Казале, 38. Мигел Велозу, 54. Балло-Туре, 81.

Судья: Пронтера.

16 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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27%

1.90

X2

20%

1.96

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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