«Милан» разгромил «Венецию» и одержал первую победу при Фонсеке
«Милан» на своем поле с крупным счетом обыграл «Венецию» в матче 4-го тура итальянской серии А — 4:0.
По голу забили Тео Эрнандес (2-я минута), Маттео Габбиа (16-я), Кристиан Пулишич (пенальти, 25-я) и Тэмми Абрахам (пенальти, 29-я).
Гости завершали игру вдесятером — на 73-й минуте вторую желтую карточку получилХанс Николусси Кавилья.
«Милан» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Паулу Фонсеки с 5 очками поднялась на восьмое место в серии А. «Венеция» (1) замыкает турнирную таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
2
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
7
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
9
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
10
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
13
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
14
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
15
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
16
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|4 : 0
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|- : -
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
Новости