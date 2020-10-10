«Милан» ведет переговоры с Доннаруммой. Агент Райола настаивает на опции выкупа за 30 миллионов
«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает Corriere della Sera, 21-летний голкипер команды сейчас получает порядка шести миллионов евро в год, красно-черные могут увеличить его до 7-8 миллионов.
При этом агент Доннаруммы Мино Райола настаивает, чтобы в договоре была прописана сумма выкупа в размере 30 миллионов евро.
Доннарумма всю профессиональную карьеру провел в «Милане». В прошедшем сезоне на его счету 39 игр во всех турнирах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.