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«Милан» ведет переговоры с Доннаруммой. Агент Райола настаивает на опции выкупа за 30 миллионов

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«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает Corriere della Sera, 21-летний голкипер команды сейчас получает порядка шести миллионов евро в год, красно-черные могут увеличить его до 7-8 миллионов.

При этом агент Доннаруммы Мино Райола настаивает, чтобы в договоре была прописана сумма выкупа в размере 30 миллионов евро.

Доннарумма всю профессиональную карьеру провел в «Милане». В прошедшем сезоне на его счету 39 игр во всех турнирах.

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