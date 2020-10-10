«Милан» ведет переговоры с Доннаруммой. Агент Райола настаивает на опции выкупа за 30 миллионов

«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает Corriere della Sera, 21-летний голкипер команды сейчас получает порядка шести миллионов евро в год, красно-черные могут увеличить его до 7-8 миллионов.

При этом агент Доннаруммы Мино Райола настаивает, чтобы в договоре была прописана сумма выкупа в размере 30 миллионов евро.

Доннарумма всю профессиональную карьеру провел в «Милане». В прошедшем сезоне на его счету 39 игр во всех турнирах.