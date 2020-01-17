«Милан» ведет переговоры по трансферу Ольмо. Он пропустит ближайший матч «Динамо» из Загреба

«Милан» намерен приобрести полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо. Стороны ведут активные переговоры о трансфере 21-летнего испанца, сообщает Sportske Novoste.

— В ближайшем матче Ольмо участия не примет. Мы все знаем, что сейчас обсуждается его трансфер, — заявил главный тренер «Динамо» Ненад Бьелица. — Хотя пока не знаем, чем все закончится. Однако не хотим рисковать.

Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро. Переговорами занимается директор «Милана» и знаковый футболист в истории сборной Хорватии Звонимир Бобан.

Ольмо прошел школы «Эспаньола» и «Барселоны». В Загребе он оказался в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах и забил 8 голов, добавив к этому 7 передач. Также он уже успел дебютировать в составе сборной Испании.