«Милан» ведет переговоры о новом контракте с Романьоли

«Милан» ведет переговоры о новом контракте с защитником Алессио Романьоли. Клуб хочет продлить соглашение с 24-летним итальянцем до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

При этом агент игрока, Мино Райола, хочет добиться повышения зарплаты футболиста до 4,5 миллиона евро за сезон. Действующий контракт Романьоли с «Миланом», по которому он получает 3,5 миллиона евро в год, рассчитан до 2022-го.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Милан» 12 матчей.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр