Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» ведет переговоры о новом контракте с Романьоли

08:03
Теги:

«Милан» ведет переговоры о новом контракте с защитником Алессио Романьоли. Клуб хочет продлить соглашение с 24-летним итальянцем до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

При этом агент игрока, Мино Райола, хочет добиться повышения зарплаты футболиста до 4,5 миллиона евро за сезон. Действующий контракт Романьоли с «Миланом», по которому он получает 3,5 миллиона евро в год, рассчитан до 2022-го.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Милан» 12 матчей.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир