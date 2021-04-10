«Милан» в гостях победил «Парму», несмотря на удаление Ибрагимовича
«Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии в гостях победил «Парму» со счетом 3:1.
Победный гол забил Франк Кессье. Также в составе «россонери» отличились Анте Рабич и Рафаэл Леан. У «Пармы» гол забил Риккардо Гальоло.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален на 60-й минуте встречи за то, что выразил несогласие с действиями арбитра.
«Милан» занимает второе место в таблице. «Парма» — 18-я.
Чемпионат Италии
Серия А
30-й тур
«Парма» — «Милан» — 1:3 (0:2)
Голы: Ребич, 8 (0:1). Кессье, 44 (0:2). Гальоло, 66 (1:2). Леан, 90+4 (1:3).
«Парма»: Сепе, Бани, Конти (Траоре, 85), Гальоло, Пеццелла (Бузи, 74), Куцка, Куртич, Эрнани (Грасси, 61), Пелле, Жервинью (Корнелиус, 46), Ман.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Калюлю (Габбиа, 78), Хакан Чалханоглу (Крунич, 77), Беннасер (Далот, 72), Кессье, Ибрагимович, Ребич (Леан, 84), Салемакерс (Мейте, 72).
Предупреждения: Бани, 10. Хакан Чалханоглу, 24. Пеццелла, 37. Гальоло, 38. Куцка, 63. Эрнандез, 78. Кессье, 81. Мейте, 90.
Удаление: Ибрагимович, 60.
Судья: Мареска (Италия).
10 апреля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Методология
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