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«Милан» в гостях победил «Парму», несмотря на удаление Ибрагимовича

20:56
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«Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии в гостях победил «Парму» со счетом 3:1.

Победный гол забил Франк Кессье. Также в составе «россонери» отличились Анте Рабич и Рафаэл Леан. У «Пармы» гол забил Риккардо Гальоло.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален на 60-й минуте встречи за то, что выразил несогласие с действиями арбитра.

«Милан» занимает второе место в таблице. «Парма» — 18-я.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

«Парма» — «Милан» — 1:3 (0:2)

Голы: Ребич, 8 (0:1). Кессье, 44 (0:2). Гальоло, 66 (1:2). Леан, 90+4 (1:3).

«Парма»: Сепе, Бани, Конти (Траоре, 85), Гальоло, Пеццелла (Бузи, 74), Куцка, Куртич, Эрнани (Грасси, 61), Пелле, Жервинью (Корнелиус, 46), Ман.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Калюлю (Габбиа, 78), Хакан Чалханоглу (Крунич, 77), Беннасер (Далот, 72), Кессье, Ибрагимович, Ребич (Леан, 84), Салемакерс (Мейте, 72).

Предупреждения: Бани, 10. Хакан Чалханоглу, 24. Пеццелла, 37. Гальоло, 38. Куцка, 63. Эрнандез, 78. Кессье, 81. Мейте, 90.

Удаление: Ибрагимович, 60.

Судья: Мареска (Италия).

10 апреля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

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