Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» установил дедлайн по переговорам с Чалханоглу

18:14
Теги:

«Милан» хочет продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу . Однако итальянский клуб намерен вести переговоры только до 30 июня. Если до этой даты стороны так и не смогут договориться, то руководство «россонери» выйдет из переговоров, сообщает SportMediaset.

Вместе с агентом Гордоном Стипичем 27-летний турок склоняется к тому, чтобы принять предложение «россонери». «Милан» предлагает 4 миллиона евро в год и бонусы.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах
Россия — Дания: когда матч, дата и время начала игры Евро
Швейцария — Турция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Салихова ответила на слова Аленичева про Дзюбу в сборной: «Теперь-то всем понятно, почему у него не получилось?»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд