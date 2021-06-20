«Милан» установил дедлайн по переговорам с Чалханоглу
18:14
«Милан» хочет продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу . Однако итальянский клуб намерен вести переговоры только до 30 июня. Если до этой даты стороны так и не смогут договориться, то руководство «россонери» выйдет из переговоров, сообщает SportMediaset.
Вместе с агентом Гордоном Стипичем 27-летний турок склоняется к тому, чтобы принять предложение «россонери». «Милан» предлагает 4 миллиона евро в год и бонусы.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю