«Милан» установил дедлайн по переговорам с Чалханоглу

«Милан» хочет продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу . Однако итальянский клуб намерен вести переговоры только до 30 июня. Если до этой даты стороны так и не смогут договориться, то руководство «россонери» выйдет из переговоров, сообщает SportMediaset.

Вместе с агентом Гордоном Стипичем 27-летний турок склоняется к тому, чтобы принять предложение «россонери». «Милан» предлагает 4 миллиона евро в год и бонусы.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.