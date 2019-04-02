"Милан" – "Удинезе": видеотрансляция матча в 20.00

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу во вторник, 2 апреля, "Милан" принимает "Удинезе".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Милан" – "Удинезе" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей