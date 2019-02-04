"Милан" удержал ничью с "Ромой" и остался в зоне Лиги чемпионов

"Рома" и "Милан" сыграли вничью в 22-м туре чемпионата Италии - 1:1. В составе миланцев гол в середине первого тайма забил нападающий Кшиштоф Пентек, за римлян в начале второй половины отличился полузащитник Николо Дзаньоло.

"Милан" набрал 36 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице. "Рома" отстает на 1 очко.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Рома" - "Милан" - 1:1 (0:1)

Голы: Пентек, 26 (0:1). Дзаньоло, 46 (1:1).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Карсдорп (Сантон, 86), Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Шик (Клайверт, 81).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Самуэль Кастильехо, 77), Сусо (Лаксальт, 87), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 87).

Предупреждения: Манолас, 18. Дзаньоло, 21. Сусо, 39. Лукас Пакета, 53. Пеллегрини, 63. Кессье, 72. Калабрия, 90+3.

Судья: Мареска.

3 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".