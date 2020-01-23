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«Милан» требует за Пакету 35 миллионов евро. «ПСЖ» не готов столько платить

18:35

Как сообщает Calciomercato, «Милан» хочет получить от «ПСЖ» 35 миллионов евро за переход в парижский клуб полузащитника Лукаса Пакеты.

По информации источника, итальянцы рассчитывают продать 22-летнего бразильца за эту сумму, а затем инвестировать ее в приобретение другого футболиста, возможно, полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо. Парижанам действительно интересен Пакета, но они не собираются платить больше 30 миллионов за игрока.

Лукас Пакета перешел в «Милан» летом 2019 года из «Фламенго», на счету полузащитника 1 голевая передача в 15 матчах за «россонери». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 33 миллиона евро.

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