«Милан» обыграл «Торино» и вернулся на второе место в Серии А, Влашич забил с пенальти

«Милан» на своем поле победил «Торино» в матче 30-го тура итальянской Серии А — 3:2.

По голу у хозяев забили Страхиня Павлович (36-я минута), Адриен Рабьо (54-я) и Юссуф Фофана (56-я).

У туринцев отличились Джованни Симеоне (44-я) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который реализовал пенальти на 82-й минуте.

«Милан» (63 очка) вернулся на второе место в Серии А, обойдя «Наполи» (62). «Торино» (33 очка) идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

21 марта, 20:00. Джузеппе Меацца (Милан)

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