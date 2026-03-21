«Милан» обыграл «Торино» и вернулся на второе место в Серии А, Влашич забил с пенальти
«Милан» на своем поле победил «Торино» в матче 30-го тура итальянской Серии А — 3:2.
По голу у хозяев забили Страхиня Павлович (36-я минута), Адриен Рабьо (54-я) и Юссуф Фофана (56-я).
У туринцев отличились Джованни Симеоне (44-я) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который реализовал пенальти на 82-й минуте.
«Милан» (63 очка) вернулся на второе место в Серии А, обойдя «Наполи» (62). «Торино» (33 очка) идет 14-м в турнирной таблице.
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Источник: Таблица Серии А
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|22.08
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|Удинезе – Комо
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|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
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|23.08
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
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|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
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|24.08
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|Болонья – Лацио
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