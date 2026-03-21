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21 марта, 17:00

«Милан» — «Торино»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Милан» и «Торино» сыграют в чемпионате Италии 21 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Милан» и «Торино» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Италии в субботу, 21 марта. Игру примет стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Торино» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
21 марта, 20:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
3:2
Торино

Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.55 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Милан» набрал 60 очков и занимает третье место в таблице, а «Торино» с 33 очками идет 14-м.

В предыдущем матче чемпионата миланцы уступили «Лацио» (0:1), а соперником клуба из Турина была «Парма» (4:1).

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ФК Милан
ФК Торино
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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16
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23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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