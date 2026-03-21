«Милан» и «Торино» сыграют в чемпионате Италии 21 марта

«Милан» и «Торино» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Италии в субботу, 21 марта. Игру примет стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Торино» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

21 марта, 20:00. Джузеппе Меацца (Милан)

Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.55 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Милан» набрал 60 очков и занимает третье место в таблице, а «Торино» с 33 очками идет 14-м.

В предыдущем матче чемпионата миланцы уступили «Лацио» (0:1), а соперником клуба из Турина была «Парма» (4:1).