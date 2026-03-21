«Милан» — «Торино»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Милан» и «Торино» сыграют в чемпионате Италии 21 марта
«Милан» и «Торино» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Италии в субботу, 21 марта. Игру примет стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Торино» можно в матч-центре нашего сайта.
Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.55 мск.
В чемпионате Италии-2025/26 «Милан» набрал 60 очков и занимает третье место в таблице, а «Торино» с 33 очками идет 14-м.
В предыдущем матче чемпионата миланцы уступили «Лацио» (0:1), а соперником клуба из Турина была «Парма» (4:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Наполи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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