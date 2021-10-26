Гол Жиру принес «Милану» победу над «Торино»
26 октября «Милан» на своем поле выиграл у «Торино» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол на 14-й минуте матча забил форвард Оливье Жиру.
«Милан» с 28 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Торино» располагается на 13-й строчке с 11 баллами.
Чемпионат Италии. Серия А
10-й тур
«Милан» — «Торино» — 1:0 (1:0)
Гол: Жиру, 14.
«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли (Кьер, 46), Калабрия, Томори, Калюлю (Эрнандес, 46), Крунич (Беннасер, 66), Кессье, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 87), Леан, Салемакерс.
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Эйна (Дзадза, 80), Буонджорно (Родригес, 46), Бремер, Синго (Войвода, 75), Линетти (Прат, 54), Лукич, Побега, Белотти (Санабрия, 54), Брекало.
Предупреждения: Буонджорно, 5. Романьоли, 10. Синго, 24. Калюлю, 34. Побега, 57. Бакайоко, 90+3.
Судья: Аурелиано (Италия).
26 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю