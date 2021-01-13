«Милан» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв по пенальти «Торино»
01:31
«Милан» обыграл «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии. Основное время закончилось вничью. В допольнительное время голов забито не было. Победитель определился в серии пенальти.
Кубок Италии
1/8 финала
«Милан» — «Торино» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4
Удаление: Дж. Доннарумма (М), 73 (не на поле).
Судья: Валери.
12 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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