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«Милан» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв по пенальти «Торино»

01:31
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«Милан» обыграл «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии. Основное время закончилось вничью. В допольнительное время голов забито не было. Победитель определился в серии пенальти.

Кубок Италии

1/8 финала

«Милан» — «Торино» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

Удаление: Дж. Доннарумма (М), 73 (не на поле).

Судья: Валери.

12 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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