«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в первом матче Ибрагимовича
«Милан» в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Сампдорией» — 0:0.
Свою первую игру после возвращения в «Милан» провел 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович. Он вышел на поле на 55-й минуте вместо Кшиштофа Пентека.
«Милан» занимает 12-е место в таблице. «Сампдория» идет 16-й.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
«Милан» — «Сампдория» — 0:0
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 56), Беннасер, Крунич (Лукас Пакета, 85), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Ибрагимович, 55).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Шабо, Рамирес (Депаоли, 30. Янкто, 42), Линетти, Виейра, Торсби, Квальярелла (Экдаль, 86), Габбьядини.
Предупреждения: Крунич, 13. Депаоли, 40. Торсби, 68. Колли, 70. Берешиньски, 78. Линетти, 90+1.
Судья: Масса (Италия).
6 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/