«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в первом матче Ибрагимовича

«Милан» в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Сампдорией» — 0:0.

Свою первую игру после возвращения в «Милан» провел 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович. Он вышел на поле на 55-й минуте вместо Кшиштофа Пентека.

«Милан» занимает 12-е место в таблице. «Сампдория» идет 16-й.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

«Милан» — «Сампдория» — 0:0

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 56), Беннасер, Крунич (Лукас Пакета, 85), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Ибрагимович, 55).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Шабо, Рамирес (Депаоли, 30. Янкто, 42), Линетти, Виейра, Торсби, Квальярелла (Экдаль, 86), Габбьядини.

Предупреждения: Крунич, 13. Депаоли, 40. Торсби, 68. Колли, 70. Берешиньски, 78. Линетти, 90+1.

Судья: Масса (Италия).

6 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».