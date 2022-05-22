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Сегодня, 21:05

«Милан» догнал «Интер» по количеству побед в чемпионате Италии

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«Милан» сравнялся с «Интером» по количеству побед в чемпионате Италии.

Для «россонери» это 19 титул чемпиона. Столько же у «Интера». Лидирует «Ювентус» — 36 титулов.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
Стефано Пиоли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Милан» разгромил «Сассуоло» и впервые с 2011 года стал чемпионом Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
13
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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