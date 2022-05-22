«Милан» догнал «Интер» по количеству побед в чемпионате Италии

«Милан» сравнялся с «Интером» по количеству побед в чемпионате Италии.

Для «россонери» это 19 титул чемпиона. Столько же у «Интера». Лидирует «Ювентус» — 36 титулов.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.