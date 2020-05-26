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«Милан» сообщил о травме Ибрагимовича

13:24
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист повредил подошвенную мышцу правой голени. Ахиллово сухожилие не пострадало. Через 10 дней футболист пройдет дополнительное обследование.

Сезон в Италии ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что он будет возобновлен в середине июня.

38-летний швед в текущем сезоне провел десять матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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