«Милан» сообщил о травме Ибрагимовича

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист повредил подошвенную мышцу правой голени. Ахиллово сухожилие не пострадало. Через 10 дней футболист пройдет дополнительное обследование.

Сезон в Италии ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что он будет возобновлен в середине июня.

38-летний швед в текущем сезоне провел десять матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.