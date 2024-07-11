«Милан» согласовал контракт с полузащитником сборной Франции Фофана
«Милан» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Монако» и сборной Франции Юссуфом Фофана, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, 25-летний футболист принял предложение итальянского клуба и готов заключить пятилетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон. Однако препятствием к оформлению сделки может стать сумма трансфера хавбека. Отмечается, что «Монако» готов продать игрока минимум за 25 млн евро.
В сезоне-2023/24 Фофана принял участие в 32 матчах «монегасков» в чемпионате Франции, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость француза оценивается в 30 млн евро по данным Transfermarkt.
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1
|Интер
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2
|Милан
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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