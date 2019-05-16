Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером" до 2023 года

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр продлил контракт с командой до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт миланского клуба. 24-летний словак выступает за "нерадзурри" с 2017 года.
– "Интер" и Шкриньяр имеют общие цели. Вместе к следующим битвам! – написано в заявлении пресс-службы команды.
В текущем сезоне Шкриньяр провел 44 матча за "Интер" и отдал две голевые передачи.
🚨 | ANNOUNCEMENT– Inter (@Inter_en) 16 мая 2019 г.
✍️ Contract extension!
🗓️👉2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
👕👉💪⚫️🔵💪
Milan #Skriniar 🖤💙
Details here 👉 https://t.co/UfM4vYmCpJ pic.twitter.com/JYmQCM00lN
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