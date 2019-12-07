Милан Шкриньяр: «Интер» показал хорошую игру и должен был победить «Рому»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр подвел итоги матча 15-го тура чемпионата против «Ромы» (0:0), а также рассказал о следующем матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

— Мы немного разочарованы, так как я думал, что мы показали хорошую игру, создали достаточно шансов и должны были победить, — цитирует Шкриньяра Sky Sport Italia. — Я не зол на результат, просто разочарован, но эти ощущения полезны в футболе.