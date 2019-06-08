Милан Шкриньяр: "Интер" хочет выиграть чемпионство с Конте"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что его клуб хочет выиграть чемпионат Италии вместе с новым главным тренером Антонио Конте.

- Спаллетти - хороший тренер и человек, но клуб принял решение, - приводит слова Шкриньяра SportMediaset. - Теперь у нас есть Конте, с которым мы хотим завоевать чемпионство. Икарди? Он отличный игрок и друг, посмотрим, что с ним будет. Если он останется, мы будем этому рады.

Прошедший сезон был удовлетворительным, ведь мы попали в Лигу чемпионов. Но мы должны добиваться большего.

В минувшем сезоне Шкриньяр провел 46 матчей за "Интер" и отдал 1 результативную передачу.

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