«Милан» разгромил «Сампдорию» в чемпионате Италии

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«Милан» дома крупно обыграл «Сампдорию» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 5:1.

Хет-трик оформил Оливье Жиру, по голу забили Рафаэл Леау и Браим Диас. У гостей отличился Фабио Квальярелла.

Миланцы набрали 64 очка и занимают пятое место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» — последняя (18 очков).