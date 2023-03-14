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«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной»

Сергей Разин
корреспондент
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13 марта. «Милан» — «Салернитана» (1:1).
Фото AFP

«Милан» в матче 26-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Салернитаной» со счетом 1:1.

На гол Оливье Жиру гости ответили точным ударом Булайе Диа.

После этого матча «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Салернитана» с 26 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 26-й тур
13 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Салернитана

ФК Милан
ФК Салернитана
серия А
0
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2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
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 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
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15
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