«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной»

«Милан» в матче 26-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Салернитаной» со счетом 1:1.

На гол Оливье Жиру гости ответили точным ударом Булайе Диа.

После этого матча «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Салернитана» с 26 очками — на 16-й строчке.