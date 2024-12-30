«Милан» дома сыграл вничью с «Ромой», Фонсека был удален со скамейки

«Милан» в матче 18-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1.

На гол Тиджани Рейндерса гости ответили точным ударом Пауло Дибалы. На 43-й минуте главный тренер миланцев Паулу Фонсека был удален со скамейки до конца матча за споры с арбитром.

После этого матча «Милан» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Рома» с 20 очками — на 10-й строчке.