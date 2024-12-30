«Милан» дома сыграл вничью с «Ромой», Фонсека был удален со скамейки
«Милан» в матче 18-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1.
На гол Тиджани Рейндерса гости ответили точным ударом Пауло Дибалы. На 43-й минуте главный тренер миланцев Паулу Фонсека был удален со скамейки до конца матча за споры с арбитром.
После этого матча «Милан» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Рома» с 20 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
12
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
13
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|
14
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
15
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
16
|Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|
17
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
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38 тур
|28.12
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|1 : 2
|28.12
|17:00
|
Парма – Монца
|2 : 1
|28.12
|20:00
|
Кальяри – Интер
|0 : 3
|28.12
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|1 : 1
|29.12
|14:30
|
Удинезе – Торино
|2 : 2
|29.12
|17:00
|
Наполи – Венеция
|1 : 0
|29.12
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|2 : 2
|29.12
|22:45
|
Милан – Рома
|1 : 1
|30.12
|20:30
|
Комо – Лечче
|- : -
|30.12
|22:45
|
Болонья – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4
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