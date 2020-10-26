«Милан» — «Рома»: 39-летний Ибрагимович открыл счет на 3-й минуте
22:57
«Милан» открыл счет в матче 5-го тура серии A против «Ромы». Уже на третьей минуте отличился 39-летний Златан Ибрагимович. Форвард откликнулся на передачу Рафаэля Леау и в касание прокинул мяч мимо Антонио Миранте.
?? GOOAL ZLATAN IBRAHIMOVI?pic.twitter.com/KnBc5kqkOO— AC Milan Reports (@ACMReports) October 26, 2020
Ибрагимович в нынешнем сезоне забивал во всех трех проведенных играх чемпионата Италии. С учетом Лиги Европы на его счету четыре результативных матча из пяти (6 голов).
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