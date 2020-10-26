«Милан» открыл счет в матче 5-го тура серии A против «Ромы». Уже на третьей минуте отличился 39-летний Златан Ибрагимович. Форвард откликнулся на передачу Рафаэля Леау и в касание прокинул мяч мимо Антонио Миранте.

?? GOOAL ZLATAN IBRAHIMOVI?pic.twitter.com/KnBc5kqkOO — AC Milan Reports (@ACMReports) October 26, 2020

Ибрагимович в нынешнем сезоне забивал во всех трех проведенных играх чемпионата Италии. С учетом Лиги Европы на его счету четыре результативных матча из пяти (6 голов).