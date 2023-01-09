«Милан» упустил победу в матче с «Ромой» в добавленное время
«Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Голами в составе «россонери» отметились защитник Пьер Калюлю и полузащитник Томаззо Побега.
Однако за «Рому» в конце второго тайма отличился защитник Роджер Ибаньес и форвард Тэмми Абрахам. Нападающий забил спасительный для римлян гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
«Милан» набрал 37 оков и не смог вернуться на второе место в турнирной таблице. Команда по дополнительным показателям уступает «Ювентусу» (37 очков).
«Рома» имеет только одну победу в пяти последних встречах и занимает шестую строчку (31 очко).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|17
|14
|2
|1
|39-13
|44
|
2
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|
3
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|
4
|Интер
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|
5
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|
6
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|
11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
12
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
13
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|
14
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|2 : 1
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|1 : 0
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|2 : 2
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|1 : 1
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|2 : 2
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|0 : 0
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|0 : 2
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|2 : 2
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|10
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5