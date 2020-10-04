«Милан» разгромил «Специю», пока Ибрагимович на карантине

«Милан» разгромил «Специю» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 3:0. Красно-черные одержали три победы в трех играх, не пропустив ни одного мяча, и делят лидерство с «Аталантой».

В игре не смог принять участия лидер атак миланцев Златан Ибрагимович, заразившийся коронавирусом.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

«Милан» — «Специя» — 3:0 (0:0)

Голы: Леан, 57 (1:0). Эрнандез, 76 (2:0). Леан, 78 (3:0).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Крунич (Беннасер, 58), Диас (Хауге, 71), Тонали (Кессье, 58), Леан (Мальдини, 83), Салемакерс, Коломбо (Хакан Чалханоглу, 46).

«Специя»: Рафаэл, Сала, Эрлич, Маркицца, Шабо, Риччи (Акампора, 59), Побега (Мора, 77), Маджоре, Галабинов (Пикколи, 32), Гьяси (Бартоломей, 77), Верде (Агудело, 59).

Предупреждения: Риччи, 32. Гьяси, 40. Хакан Чалханоглу, 47.

Судья: Серра.

4 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».