"Милан" разгромил "Кальяри"

"Милан" на своем поле обыграл "Кальяри" в 23-м туре чемпионата Италии - 3:0. Счет в этой встрече на 13-й минуте открыл защитник гостей Лука Чеппителли, который забил мяч в свои ворота. Еще по голу добавили Лукас Пакета и Кшиштоф Пентек.

Миланцы набрали 39 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице серии А. Борьбу за путевку в Лигу чемпионов ведут также "Аталанта", "Рома" и "Лацио", у которых по 38 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Милан" - "Кальяри" - 3:0 (2:0)

Голы: Чеппителли, 13 - в свои ворота (1:0). Лукас Пакета, 22 (2:0). Пентек, 62 (3:0).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия (Конти, 66), Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета, Сусо, Хакан Чалханоглу (Борини, 77), Пентек (Кутроне, 65).

"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Пеллегрини, Падоин (Дейола, 68), Ионицэ (Десподов, 76), Жоау Педру (Брадарич, 80), Барелла, Паволетти.

Предупреждение: Фараго, 75.

Судья: Ла Пенна.

10 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".